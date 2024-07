Zuversicht in Zürich: SMI in Grün

Der SMI verbucht am Mittag Zuwächse.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,42 Prozent auf 12 056,29 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,379 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,082 Prozent leichter bei 11 996,32 Punkten in den Handel, nach 12 006,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 11 980,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 073,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der SMI bei 12 254,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 547,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 10 874,90 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,93 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Life (+ 1,88 Prozent auf 671,80 CHF), Swiss Re (+ 1,86 Prozent auf 109,40 CHF), Holcim (+ 1,57 Prozent auf 81,60 CHF), Givaudan (+ 1,03 Prozent auf 4 301,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 475,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-2,04 Prozent auf 258,70 CHF), Partners Group (-0,99 Prozent auf 1 205,00 CHF), Richemont (-0,64 Prozent auf 138,90 CHF), Logitech (-0,40 Prozent auf 84,26 CHF) und Geberit (-0,30 Prozent auf 538,60 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 627 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,773 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

