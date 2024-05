Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsende stärker

Am Donnerstag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,65 Prozent fester bei 11 869,90 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,260 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,135 Prozent tiefer bei 11 777,78 Punkten in den Handel, nach 11 793,73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 885,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 11 771,88 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,416 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 30.04.2024, einen Wert von 11 260,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, notierte der SMI bei 11 438,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 282,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 050,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 3,25 Prozent auf 94,14 CHF), Logitech (+ 2,16 Prozent auf 89,10 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 1 210,50 CHF), Lonza (+ 1,26 Prozent auf 488,60 CHF) und Novartis (+ 0,80 Prozent auf 91,23 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-1,06 Prozent auf 112,15 CHF), Sonova (-0,97 Prozent auf 285,30 CHF), Roche (-0,57 Prozent auf 228,30 CHF), Zurich Insurance (-0,38 Prozent auf 469,20 CHF) und Swiss Life (-0,26 Prozent auf 621,40 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5 006 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 237,958 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

