Zuversicht in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch am Montagmorgen aufwärts.

Um 09:11 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,57 Prozent auf 12 069,46 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,287 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,537 Prozent stärker bei 12 065,32 Punkten, nach 12 000,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 061,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 086,27 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wurde der SMI mit 11 272,95 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 11 493,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Stand von 11 443,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 086,27 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Geberit (+ 1,34 Prozent auf 557,80 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 1 221,50 CHF), Holcim (+ 1,22) Prozent auf 79,74 CHF), Sika (+ 1,17 Prozent auf 276,10 CHF) und UBS (+ 1,02 Prozent auf 28,78 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Givaudan (-1,04 Prozent auf 4 193,00 CHF), Swisscom (-0,12 Prozent auf 497,60 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 93,15 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 114,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,45 Prozent auf 630,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 466 829 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at