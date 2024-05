Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain

Für den SPI geht es am Mittag aufwärts.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,97 Prozent höher bei 15 305,53 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,877 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,222 Prozent höher bei 15 191,76 Punkten, nach 15 158,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 191,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 307,00 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 155,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der SPI einen Stand von 14 653,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, erreichte der SPI einen Stand von 15 246,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,05 Prozent. Bei 15 480,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit OC Oerlikon (+ 10,98 Prozent auf 4,67 CHF), UBS (+ 9,28 Prozent auf 27,21 CHF), Idorsia (+ 8,04 Prozent auf 2,11 CHF), Geberit (+ 6,13 Prozent auf 546,80 CHF) und Evolva (+ 5,09 Prozent auf 0,95 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-11,59 Prozent auf 7,25 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,12 Prozent auf 0,57 CHF), Spexis (-6,89 Prozent auf 0,06 CHF), Molecular Partners (-6,87 Prozent auf 3,12 CHF) und Curatis (-5,00 Prozent auf 8,55 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 9 181 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 239,995 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

