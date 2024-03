Zuversicht in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Gewinnen

Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,35 Prozent auf 15 253,36 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,965 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,113 Prozent tiefer bei 15 182,41 Punkten, nach 15 199,60 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 254,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 175,93 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,409 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2024, wies der SPI einen Stand von 14 947,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, lag der SPI noch bei 14 578,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bewegte sich der SPI bei 13 953,41 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 4,69 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 452,41 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 15,11 Prozent auf 2,59 CHF), Lonza (+ 5,60 Prozent auf 509,20 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 5,02 Prozent auf 69,10 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,63 Prozent auf 4,97 CHF) und Relief Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 1,38 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Meyer Burger (-50,26 Prozent auf 0,02 CHF), Spexis (-11,33 Prozent auf 0,08 CHF), Kinarus (-9,09 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-7,69 Prozent auf 0,01 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-4,83 Prozent auf 7,48 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 89 637 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 256,356 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,72 erwartet. Mit 7,04 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at