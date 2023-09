Zuversicht in Zürich: SPI liegt im Plus

Um 12:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 1,03 Prozent auf 14 433,99 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,893 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,406 Prozent auf 14 345,10 Punkte an der Kurstafel, nach 14 287,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 345,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 461,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,057 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 29.08.2023, einen Wert von 14 637,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der SPI auf 14 710,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der SPI einen Stand von 12 973,93 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,77 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Kinarus (+ 100,00 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 74,73 Prozent auf 15,90 CHF), Talenthouse (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), GAM (+ 8,43 Prozent auf 0,45 CHF) und Inficon (+ 5,73 Prozent auf 1 108,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Ina Invest (-4,86 Prozent auf 16,65 CHF), Kudelski (-3,87 Prozent auf 1,62 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-2,91 Prozent auf 568,00 CHF), ONE swiss bank (-2,24 Prozent auf 2,62 CHF) und Edisun Power Europe (-1,75 Prozent auf 112,00 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 13 432 453 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,005 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

