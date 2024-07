Zuversicht in Zürich: SPI nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,49 Prozent fester bei 16 076,71 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,071 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,128 Prozent auf 15 977,89 Punkte an der Kurstafel, nach 15 998,36 Punkten am Vortag.

Bei 15 977,89 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 105,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,075 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wies der SPI einen Wert von 15 978,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 372,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 792,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 52,11 Prozent auf 0,11 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 9,25 Prozent auf 80,30 CHF), DocMorris (+ 5,49 Prozent auf 59,60 CHF), BACHEM (+ 4,99 Prozent auf 88,45 CHF) und Kudelski (+ 3,82 Prozent auf 1,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil AIRESIS (-22,22 Prozent auf 0,35 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,85 Prozent auf 11,38 CHF), Edisun Power Europe (-3,87 Prozent auf 74,50 CHF), Sensirion (-2,86 Prozent auf 81,60 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-2,65 Prozent auf 40,40 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der Spexis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 828 156 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

