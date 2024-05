Zuversicht in Zürich: SPI schließt im Plus

Der SPI schloss den Handelstag im Plus ab.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,21 Prozent stärker bei 15 710,12 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,946 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,100 Prozent auf 15 692,72 Punkte an der Kurstafel, nach 15 677,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 715,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 663,22 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 051,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der SPI einen Wert von 14 581,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 15 247,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,83 Prozent nach oben. Bei 15 715,41 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 27,14 Prozent auf 0,18 CHF), Spexis (+ 10,73 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (+ 7,04 Prozent auf 2,31 CHF), Temenos (+ 5,79 Prozent auf 57,55 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,73 Prozent auf 10,34 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil AIRESIS (-11,54 Prozent auf 0,46 CHF), Evolva (-4,86 Prozent auf 0,94 CHF), Meyer Burger (-4,59 Prozent auf 0,01 CHF), Bellevue (-4,50 Prozent auf 19,10 CHF) und Holcim (-4,09 Prozent auf 78,26 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 94 291 550 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,997 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

