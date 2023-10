Zuversicht in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Grün

Am Freitag tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,57 Prozent stärker bei 14 368,61 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,893 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,406 Prozent auf 14 345,10 Punkte an der Kurstafel, nach 14 287,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 14 345,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 466,56 Zähler.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,397 Prozent zurück. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 29.08.2023, bei 14 637,06 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 14 710,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der SPI einen Wert von 12 973,93 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Bei 15 314,62 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 616,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Kinarus (+ 60,00 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 56,04 Prozent auf 14,20 CHF), Talenthouse (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Xlife Sciences (+ 18,13 Prozent auf 40,40 CHF) und AIRESIS (+ 9,84 Prozent auf 0,67 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Arundel (-4,84 Prozent auf 0,24 CHF), Kudelski (-4,76 Prozent auf 1,60 CHF), Meyer Burger (-3,34 Prozent auf 0,37 CHF), Montana Aerospace (-3,26 Prozent auf 11,26 CHF) und ObsEva (-3,23 Prozent auf 0,06 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 26 177 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,005 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,01 zu Buche schlagen. Die Varia US Properties-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

