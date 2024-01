Zuversichtliche Prognosen: Analysten sehen Teslas Zukunft weiterhin optimistisch

• Tesla hat Auslieferungsziel 2023 erreicht• 2024 bringt Herausforderungen für den Musk-Konzern• Mehrheit der Analysten glaubt an Tesla

Im Schlussquartal konnte Tesla 484.507 Autos an Endkunden übergeben und lag hiermit in etwa auf Linie mit den Erwartungen von Experten. Im Gesamtjahr 2023 steigerte der Elektroauto -Hersteller seine Auslieferungen damit wie von CEO Elon Musk angepeilt um 38 Prozent auf knapp 1,81 Millionen Fahrzeuge.

Deutsche Bank bleibt zuversichtlich

Nach der Veröffentlichung dieser Absatzzahlen bekräftigte die Deutsche Bank laut dem Nachrichtenportal "Investing.com" ihr Kursziel für die Tesla-Aktie mit 260,00 US-Dollar sowie ihr Anlageurteil "Buy". Damit behält die Großbank ihr Vertrauern in den Konzern von Tech-Visionär Musk, und das obwohl sie für 2024 zahlreiche Unsicherheiten sieht: Eine reduzierte Volumenprognose im Vergleich zu den Markterwartungen, Preisdruck, mögliche Auswirkungen der Cybertruck-Margen und ein höherer Steuersatz in China würden ein erhebliches Abwärtsrisiko für die Gewinnprognosen mit sich bringen, warnen die Deutsche Bank-Analysten.

Morgan Stanley bleibt bullish

Morgan Stanley stuft die Tesla-Aktie derweil laut "Investing.com" weiterhin mit "Overweight" ein und sieht das 12-Monats-Kursziel bei 380,00 US-Dollar. Zwar warnte die US-Investmentbank, dass die operative Kernmarge in 2024 infolge des zunehmenden Wettbewerbs vorübergehend negativ werden könnte, jedoch sei Tesla nicht nur ein Autohersteller sondern gleichzeitig auch ein KI-Unternehmen. "Unserer Meinung nach ist Tesla definitiv ein Automobilunternehmen. Es ist aber auch ein KI-Unternehmen. Denken Sie 'und', nicht 'oder' ", schrieb Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas in einer Note, die bereits vor Bekanntgabe der jüngsten Absatzzahlen veröffentlicht wurde.

Auch Piper Sandler ist optimistisch zu Tesla

Auch bei Piper Sandler äußerte man sich zuversichtlich zu dem E-Auto-Pionier. Laut "Teslarati" vergab Analyst Alexander Potter ein "Overweight"-Rating und sieht das Kursziel für die Tesla-Aktie bei 295 US-Dollar. In seiner Note, die jedoch ebenfalls schon vor Bekanntgabe der jüngsten Absatzzahlen veröffentlicht wurde, zeigte Potter sich zuversichtlich, dass Tesla im vierten Quartal 2023 507.000 Fahrzeuge ausliefern kann, womit es im Gesamtjahr rund 1,83 Millionen Fahrzeuge gewesen wären.

"In Anbetracht der jüngsten Quartalsdaten halten wir unsere Schätzung für machbar (obwohl unsere Prognose zugegebenermaßen vielleicht am oberen Ende einer glaubwürdigen Spanne liegt)", erklärte der Analyst damals. "Selbst wenn sich unsere Schätzung als optimistisch erweist, gehen wir davon aus, dass das vierte Quartal ein Rekordquartal sein wird", so Potter.

Bernstein bleibt hingegen vorsichtig

Doch nicht alle teilen diese Begeisterung für Tesla. Wie "Investing.com" berichtet, beurteilt das US-Analysehaus Bernstein den E-Auto-Konzern nur mit "Underperform" und gibt das Kursziel mit lediglich 150 US-Dollar an. In einer Notiz warnen die Bernstein-Analysten vor möglicherweise enttäuschenden Absatzzahlen in 2024 sowie vor niedrigeren Margen aufgrund von Preissenkungen und Rabatten für Lagermodelle. Zusätzliche Herausforderungen würden sich noch durch ältere Modelle und den Einfluss des Cybertrucks für Tesla ergeben.

