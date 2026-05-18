ZW Data Action Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ZW Data Action Technologies hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZW Data Action Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 76,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at