Zymeworks Aktie
WKN DE: A2DP0F / ISIN: CA98985W1023
|
02.03.2026 12:29:26
Zymeworks Inc. Q4 Loss Widens
(RTTNews) - Zymeworks Inc. (ZYME) announced Loss for its fourth quarter of -$41.209 million
The company's bottom line came in at -$41.209 million, or -$0.55 per share. This compares with -$23.506 million, or -$0.31 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 91.9% to $2.5 million from $31 million last year.
Zymeworks Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$41.209 Mln. vs. -$23.506 Mln. last year. -EPS: -$0.55 vs. -$0.31 last year. -Revenue: $2.5 Mln vs. $31 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zymeworks Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Zymeworks Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.