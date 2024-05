Die ABO Wind AG hat ihre Anleihe 2024/2029 (WKN: A3829F) erfolgreich platziert. Der Green Bond stieß sowohl bei insti­tutionellen Investoren und Vermögens­verwaltern als auch bei Privat­anlegern auf großes Interesse und war beim ursprünglichen Ziel­volumen von 50 Mio. Euro überzeichnet. Die Gesell­schaft hat sich entschieden, das Volumen um 15 Mio. Euro zu erhöhen und 65 Mio. Euro zu emittieren. Der jährliche Zinssatz wurde auf 7,750% p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November eines jeden Jahres, erstmalig am 8. November 2024 ausgezahlt.



Das Angebot setzte sich aus einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG, einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind sowie einer Privatplatzierung in Deutschland und in ausgewählten weiteren Staaten zusammen.



Aufgrund der Erhöhung des Emissionsvolumens konnten alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge bis zu einem Volumen von 50.000 Euro voll zugeteilt werden. Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität mit einem Volumen von mehr als 50.000 Euro wurden zu 80 % (mindestens aber mit 50.000 Euro und abgerundet auf Tausender) zugeteilt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 8. Mai 2024 vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 3. Mai 2024 ermöglicht.



„Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Investoren an unserem Green Bond und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen”, sagt Finanzvorstand Alexander Reinicke und fügt hinzu: „Mit den finanziellen Mitteln können wir nun unsere Wachstumsstrategie weiter fortsetzen und einen zunehmenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten."



Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro dient der Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme („Second Party Opinion“) des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.



Die Transaktion wurde begleitet durch die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner, Noerr PartGmbB als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater.



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

Foto: Alexander Reinicke, CFO © ABO Wind AG



Ein ausführlicher Artikel mit den allen wichtigen Kennzahlen ist unter www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.



Ein Interview mit CEO Dr. Karten Schlageter und CFO Alexander Reinicke ist auf folgender Website zu finden:



https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-bilanzieren-nach-hgb-sind-sehr-konservativ-gefuehrt-und-finanziert-dr-karsten-schlageter-ceo-und-alexander-reinicke-cfo-abo-wind-ag.html



Eckdaten der ABO Wind Anleihe 2024/29

Emittentin ABO Wind AG Format / Status Inhaber-Schuldverschreibung / Nachrang Kupon* 7,750% p.a. Zeichnungsfrist 12.04.-02.05.2024 über Website,

22.04.-02.05.2024 über Börse Valuta 08.05.2024 Laufzeit 08.05.2029 Zielvolumen bis zu 50 Mio. Euro, Aufstockung möglich ISIN / WKN DE000A3829F5 / A3829F Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market Joint Bookrunners B. Metzler seel. Sohn & Co.,

M.M.Warburg & CO Internet www.abo-wind.com/de

*) Zinsfestsetzung erfolgte nach Ablauf des Angebots am 2. Mai 2024 in einer Spanne von 7,50%-8,00% p.a.



www.green-bonds.com – die Green Bond-Plattform.

Foto: © ABO Wind AG