Heute um 12.00 Uhr endet die Zeichnungs­frist für den neuen Green Bond (Nachrang­anleihe) der ABO Wind AG (WKN A3829F). Anleger können wir gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Zins­spanne wurde auf 7,50%-8,00% eingegrenzt, nachdem man mit 7,00%-8,00% gestartet ist. Der finale Kupon wird nach Ende der Zeichnungs­frist auf Basis der einge­gangenen Orders festgelegt.



Das Bankhaus B. Metzler und M.M. Warburg bieten institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung im Rahmen einer Privatplatzierung an. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, wird beantragt.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierte Wertpapie­rprospekt zum Download unter www.abo-wind.com/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.



Ein ausführlicher Artikel mit den allen wichtigen Kennzahlen ist unter www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.



Ein Interview mit CEO Dr. Karten Schlageter und CFO Alexander Reinicke ist auf folgender Website zu finden:



https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-bilanzieren-nach-hgb-sind-sehr-konservativ-gefuehrt-und-finanziert-dr-karsten-schlageter-ceo-und-alexander-reinicke-cfo-abo-wind-ag.html



Eckdaten der ABO Wind Anleihe 2024/29

Emittentin ABO Wind AG Format / Status Inhaber-Schuldverschreibung / Nachrang Kupon* 7,50%-8,00% p.a. Zeichnungsfrist 12.04.-02.05.2024 über Website,

22.04.-02.05.2024 über Börse Valuta 08.05.2024 Laufzeit 08.05.2029 Zielvolumen bis zu 50 Mio. Euro, Aufstockung möglich ISIN / WKN DE000A3829F5 / A3829F Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market Joint Bookrunners B. Metzler seel. Sohn & Co.,

M.M.Warburg & CO Internet www.abo-wind.com/de

*) Zinsfestsetzung erfolgt voraussichtlich nach Ablauf des Angebots am 2. Mai 2024 in einer Spanne von 7,50%-8,00% p.a.



