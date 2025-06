AFD begibt nachhaltige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbuch 4 Mrd. Euro, Kupon 2,75%

Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) emittiert eine nach­haltige fünf­jährige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro (senior unsecured). Das Order­buch umfasste 4 Mrd. Euro. Der Sustai­nable Benchmark-Bond hat eine Laufzeit bis 30.09.2030, der Kupon beträgt 2,75% p.a. Das Settlement erfolgt am 18.06.2025. Die Anleihe (ISIN FR0014010J41) wurde zu 99,76% platziert, die Rendite beträgt 2,8%. Die nachhaltige Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro, das Listing erfolgt an der Euronext Paris. Die Anleiheemission haben BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Santander and Societe Generale als Joint Lead Managers begleitet. Anwendbar ist französisches Recht. AFD wird von S&P mit AA- (negativ) und von Fitch mit AA- (negativ) gerated.



Die Mittel aus der Anleiheemission wird zu Finanzierung / Refinanzierung von förderfähige nachhaltige Finanzierungen gemäß dem SDG-Bond-Rahmenwerk.



Die Agence Française de Développe­ment (AFD)-Gruppe finanziert, unterstützt und beschleunigt den Übergang zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt. Mit Schwerpunkten in den Bereichen Klima, Biodiversität, Frieden, Bildung, Stadtentwicklung, Gesundheit und Governance führen unsere Teams über 4.200 Projekte in den französischen Überseegebieten und -departements sowie in 150 weiteren Ländern durch. So trägt AFD zum Engagement Frankreichs und der französischen Bevölkerung für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bei.



SDG Bond Framework:

https://www.afd.fr/en/ressources/updated-sdg-bond-issuance-framework-afd



Moody's Second Party Opinion:

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2024-11-04-44-14/Second_Party_Opinion-Agence-Fran%C3%A7aise-de-14Nov2024-PBC_1429022.pdf



Basisprospekt:

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2024-12-11-08-54/Base%20Prospectus%20EMTN%202025.pdf



Die finalen Konditionen werden auf folgender Website veröffentlicht:

https://live.euronext.com/markets/paris/fixed-income/list



