Die lettische Fluggesell­schaft airBaltic hat eine besicherte Anleihe im Volumen von 340 Mio. Euro mit einem Kupon von 14,50% und einer Laufzeit von 5,25 Jahren (5 Jahre und 3 Monate) begeben (ISIN: XS2800678224, WKN: A3LYHS). Dabei handelt es sich um die größte Unternehmens­anleihe aus Lettland. Diese Transaktion wurde sowohl von der internationalen und lokalen Anleger­gemeinschaft als auch vom lettischen Staat positiv aufgenommen und führte zu einer Zuteilung an mehr als 100 führende globale institutionelle Anleger aus mehr als 20 Ländern auf drei Kontinenten. Die Nachfrage nach der Anleihe überstieg das Angebot, und das endgültige Orderbuch belief sich auf mehr als 800 Mio. Euro.



Die Preisfestsetzung erfolgte im Anschluss an eine achttägige -Roadshow, bei der das Managementteam von airBaltic mit einer großen Zahl führender globaler institutioneller Anleger zusammentraf.



Martin Gauss, Präsident und CEO von airBaltic: "Mit der erfolgreichen Anleiheemission hat airBaltic seine Position in der baltischen Region gestärkt, indem es sich über seine Euro-Bonds Zugang zu den internationalen Fremdkapitalmärkten verschafft hat. Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe dient der Refinanzierung unserer zuvor begebenen 200-Mio.-Euro-Anleihe und beweist das Vertrauen der Investoren in die Strategie von airBaltic. Diese Refinanzierung wird die Liquidität und die finanzielle Stabilität des Unternehmens erheblich steigern und es uns ermöglichen, unsere Investitionen in die Erweiterung und Modernisierung unserer Flotte fortzusetzen. Dies ist ein historischer Meilenstein für unsere Fluggesellschaft".



"Mit Blick auf das Jahr 2024 setzen wir unseren erfolgreichen Kurs in Richtung eines möglichen Börsengangs (IPO) fort. Unsere Kernziele bleiben unverändert - die beste Konnektivität von und nach den baltischen Staaten zu gewährleisten, das Fluggasterlebnis zu verbessern und einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten", fügte Gauss hinzu.



Valuta ist am14. Mai 2024. airBaltic bedient mehr als 130 Strecken ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer Vielzahl von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Ein vollständiger Flugplan von airBaltic und Tickets sind auf der Homepage des Unternehmens unter www.airbaltic.com verfügbar.



Foto: © airBaltic