Jekaterina Stuģe scheidet als CEO der Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (ABG) aus. Die Entscheidung erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen mit den Aktionären. Arturs Evarts, bislang Head of Legal, wird die Rolle des CEO übernehmen, bis eine dauerhafte Ernennung folgt.



Unter der Führung von Jekaterina Stuģe erlebte die ABG-Group eine Ära, die von strategischem Weitblick und expansion­sorientierten Aktivitäten geprägt war und dazu beitrug, ABG als ein führendes Unternehmen der Getränkeindustrie zu etablieren.



ABG ist zuversichtlich, dass die Gruppe unter Führung von Arturs Evart weiter gedeihen wird, während sie einen gründlichen Prozess zur Ermittlung des am besten geeigneten Kandidaten für die Position des CEO durchführt. Arturs Evart hat bisher schon eine zentrale Rolle in der Strategie der Gruppe gespielt. Der nahtlose Übergang wird sicherstellen, dass Investoren auf die Stabilität und Kontinuität der Strategie der Gruppe vertrauen können, die auf ihrer Wachstumsdynamik aufbauen will.



Die Amber Beverage Group hat im Frühjahr 2023 eine 4-jährige besicherte Anleihe im Volumen 30 Mio. Euro begeben (ISIN LV0000870137, WKN A3LE0T). Die Anleihe hat einen Kupon von 7,50% +3M Euribor (Floater, Floating Rate Note).



Foto: Christian Schiffmacher (links) und Arturs Evarts (rechts) © Institutional Investment Publishing GmbH