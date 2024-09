ams OSRAM hat im Rahmen eines Private Placement Anleihen im Volumen von 200 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 10,50% p.a. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis 2029 und dient der Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien.



„Im Einklang mit unserem konservativen Finanzierungs­ansatz arbeiten wir kontinuier­lich an der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Im vergangenen Herbst haben wir erfolgreich mehr als 2 Mrd. Euro refinanziert, um ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil unserer ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten zu erreichen. Jetzt optimieren wir unsere Fremdkapitalstruktur weiter, indem wir einige kurzfristige Finanzierungsinstrumente durch die zusätzliche, opportunistische Platzierung von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzen“, sagte Rainer Irle, CFO von ams OSRAM.



ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung der 10,50% Anleihe zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus bestimmten kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten zu verwenden. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen Anleihen wird am oder um den 20. September 2024 erwartet.



Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern.



