Die börsennotierte ABO Wind AG, Wiesbaden, begibt eine Unternehmensanleihe (Green Bond) mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Mio. Euro (WKN: A3829F, ISIN: DE000A3829F5). Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren, der Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist in einer Spanne von 7,00%-8,00% p.a. festgelegt. Interessierte Anleger können über die Website des Unternehmens (www.abo-wind.com/anleihe) und wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Mittel aus der Emission sollen verwendet werden, um Wind-, Solar- und Speicherprojekte zu finanzieren und ans Netz zu bringen. ABO Wind hat einen starken Track Record, eine starke Pipeline und starke Kennzahlen. Damit erscheint die Anleihe interessant.



Transaktionsstruktur

Anleger können in Deutschland, Luxemburg und Österreich die als Green Bond klassifizierte Nachranganleihe über die Website von ABO Wind (www.abo-wind.com/anleihe) zeichnen und wie gewohnt über die Börse Frankfurt. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 2. Mai 2024 (12:00 Uhr). Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung. Valutatag ist der 08.05.2024, die Anleihe hat eine Laufzeit bis 08.05.2029.



Unternehmen

Seit 28 Jahren ist es die Haupttätigkeit des ABO Wind-Konzerns, Projekte zu entwickeln und umzusetzen, die zu einer umweltfreundlichen und klimaschonenden Energieversorgung beitragen. Der ABO Wind-Konzern projektiert, entwickelt und errichtet Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und veräußert diese schlüsselfertig an Investoren. In den Technologien Windkraft, Solarenergie und Batteriespeicher deckt der ABO Wind-Konzern international (aktuell in 16 Ländern auf vier Kontinenten) die komplette Wertschöpfungskette der Projektierung und Errichtung ab. Die Projektierung beginnt mit der Auswahl und Sicherung geeigneter Flächen und endet mit Erreichen der rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Baureife. Dann folgt die schlüsselfertige Errichtung der Anlagen.



Kurz nach der Hauptversammlung, die am 30.04.2024 stattfindet, werden vermutlich Formwechsel und Umfirmierung zur ABO Energy KGaA ins Handelsregister eingetragen.



Mittelverwendung

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe von bis zu 48 Mio. Euro ist für die Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer Energien- und Speicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme (Second Party Opinion) von imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.



„Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe im Jahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsen und die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigen regulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten“, erläutert CFO Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monaten stark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in der Entwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher. Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawatt in der Entwicklung.



„Wir haben damit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung deutlich gestärkt und wollen diesen Kurs fortsetzen“, betont Reinicke. „Wir freuen uns, wenn Investoren uns dabei unterstützen, die finanzielle Ausstattung zu stärken und dazu beitragen, dass ABO Wind einen weiter wachsenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten kann“, sagt Reinicke.



Geschäftsentwicklung

ABO Wind hat den Umsatz 2023 um 29% auf 299,7 Mio. Euro gesteigert. Ursächlich dafür ist vor allem der große Umfang an abgerechneten Errichtungsleistungen im Wert von 154,6 Mio. Euro (Vorjahr: 96,2 Mio. Euro). Im Segment Planung und Rechteverkauf stieg der Umsatz um gut 6% auf 127,3 Mio. Euro. Das Dienstleistungsgeschäft steuerte im Geschäftsjahr 17,8 Mio. Euro zum Umsatz bei (Vorjahr: 15,9 Mio. Euro). Die Gesamtleistung, zu der neben dem Umsatz die Veränderung des Bestands an Erzeugnissen und Leistungen zählt, summiert sich auf 396,3 Mio. Euro (Vorjahr: 308,1 Mio. Euro).



Mit einem Jahresüberschuss von 27,3 Mio. Euro hat der ABO Wind-Konzern den im Vorjahr erreichten Bestwert von 24,6 Mio. Euro um 11% übertroffen. Für die nächsten Jahre erwartet der Vorstand weiteres deutliches Wachstum. „Mittelfristig streben wir Jahresergebnisse von 50 Mio Euro an“, sagt Dr. Karsten Schlageter, Sprecher des Vorstands.



Stärken

- starker operativer Track Record

- … auch am Kapitalmarkt

- starke Projektpipeline

- starke Kennzahlen

- hohe Transparenz durch Börsennotierung



Schwächen

- Nachrang

- … und niedriger Kupon

- typische Projektentwickler-Risiken



Fazit:

Die ABO Wind AG zählt zu den Marktführern bei der Entwicklung und Realisierung von Erneuerbaren Energie-Projekten und profitiert von der Notwendigkeit zum Ausbau Erneuerbarer Energien und dem politischen Rückenwind. Die Gesellschaft hat einen langjährigen positiven Track Record – auch am Kapitalmarkt.



2023 erzielte ABO Wind eine Gesamtleistung von 396,3 Mio. Euro und ein EBIT von 42,6 Mio. Euro. Der Nettogewinn betrug 27,2 Mio. Euro, das beste Ergebnis seit der Gründung. Bis 2027 plant ABO Wind den Jahresüberschuss zu verdoppeln.



Die Kennzahlen sind sehr gut. Auch das Transparenzlevel ist im Vergleich zu anderen Mittelstandsanleihen als sehr gut zu bezeichnen. ABO Wind berichtet halbjährlich, Research steht sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch zur Verfügung.



Es gibt branchentypische Risiken bei Projektentwicklern. Die Gesellschaft ist aber mit einer Pipeline von aktuell ca. 1.000 Projekten in 16 Ländern breit diversifiziert. Für eine Nachranganleihe ist der Kupon nicht sehr hoch. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast alle Emittenten von Mittelstandsanleihen auch besicherte Bankfinanzierungen haben und Anleihegläubiger fast immer in einem strukturellen Nachrang sind.



Insgesamt erscheint die neue ABO Wind-Anleihe sehr attraktiv. Die Chancen für Investoren dürften überwiegen.



Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com, www.fixed-income.org



ABO Wind – Geschäftsentwicklung

2022 2023 2024e 2025e Umsatz 231,7 299,7 329,7 379,3 EBITDA 57,0 579,3 63,9 72,2 EBIT 43,1 42,6 47,5 54,7

Quelle: Warburg Research, Angaben in Mio. Euro



ABO Wind – Kennzahlen

2022 2023 Empfehlung* EBITDA Zinsdeckung 10,15 8,17 mind. 2,5 EBIT-Zinsdeckung 7,68 5,87 mind. 1,5 Net Debt / bereinigtes EBITDA 1,27 2,54 max. 5 Ek-Quote** 37,68% 39,03% mind. 15%

Quelle: Unternehmensangaben, Wertpapierprospekt

*) Empfehlungen im ehemaligen Best Practice Guide für Unternehmensanleihen im Entry Standard

**) Hard Equity (ohne Mezzanine)



Kennzahlen im Vergleich

Umsatz EBITDA Bilanz-summe Ek-Quote Netto-verschuldung ABO Wind 299,7 59,4 493,9 39% 204,7 PNE 121,0 39,9 1.101,7 19% 521,1 Greencells 158,9 10,8 112,2 13% 46,1 Sowitec 16,7 5,6 109,6 73% 27,8 reconcept 3,4 6,5 45,0 17% 30,0 Photon Energy 95,1 24,3 253,8 28% 134,6

Angaben in Mio. Euro; ABO Wind, PNE und reconcpet – Zahlen von 2023, alle anderen von 2022;

Quelle: Metzler Research, Unternehmensangaben



Projektvolumen in GW

Abgeschlossene Projekte Projekt-pipeline ABO Wind 5,0 22,0 Greencells 2,9 4,2 Photon Energy 0,2 1,2 PNE 7,0 19,1 reconcept 0,4 3,9 Sowitec 2,9 31,8

Quelle: Metzler Research, Unternehmensangaben



Eckdaten der ABO Wind Anleihe 2024/29

Emittentin ABO Wind AG Format / Status Inhaber-Schuldverschreibung / Nachrang Kupon* 7,00%-8,00% p.a. Zeichnungsfrist 12.04.-02.05.2024 über Website,

22.04.-02.05.2024 über Börse Valuta 08.05.2024 Laufzeit 08.05.2029 Zielvolumen bis zu 50 Mio. Euro, Aufstockung möglich ISIN / WKN DE000A3829F5/ A3829F Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market Joint Bookrunners B. Metzler seel. Sohn & Co.,

M.M.Warburg & CO Internet www.abo-wind.com/de

*) Zinsfestsetzung erfolgt voraussichtlich nach Ablauf des Angebots am 2. Mai 2024 in einer Spanne von 7,00%-8,00% p.a.