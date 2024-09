Semper idem Underberg AG, Rheinberg, begibt eine neue, sechs­jährige Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 5,75% bis 6,75% p.a. Der finale Zinssatz wird am Ende der Zeich­nungs­frist bekannt gegeben. Während viele große (börsennotierte) Spiri­tuosen­hersteller eine deutliche Zurück­haltung der Konsumenten spüren, ist die Geschäfts­ent­wicklung von Semper idem Underberg AG relativ stabil. Der Kupon erscheint mit Blick auf die Kenn­zahlen eher niedrig. Dennoch dürfte die Anleihe­emission ein Erfolg werden.



Transaktionsstruktur

Die neue Anleihe kann erstmals über die Website von Semper idem Underberg (www.semper-idem-underberg.com/anleihe2024) vom 04.09. bis 20.09.2024 gezeichnet werden.



Die Anleihe kann aber auch über Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse vom 11.09.-25.09.2024 gezeichnet werden. Die Zeichnung ist wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt möglich. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zu zeichnen. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, der auf der Website der Gesellschaft unter

www.semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht wurde.



Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 04.09.2024 begann auch die Umtauschfrist für die Inhaber der ausstehenden sechsjährigen Anleihe 2019/25 (WKN A2YPAJ, ISIN DE000A2YPAJ3). Die Anleihe 2019/25 kann im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe getauscht werden. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000 Euro eine Umtauschprämie von 10 Euro, also einmalig 1,0%.



Unternehmen

Die Semper idem Underberg AG ist ein Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ gehören auch St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka zum eigenen Markenportfolio. Hinzu kommen zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.



Geschäftsentwicklung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (04/2023-03/2024) hat sich die Semper idem Underberg AG positiv entwickelt. Der Underberg Gruppe ist trotz des enormen Kostendrucks und der weiterhin sehr zurückhaltenden Konsumneigung eine Ergebnisverbesserung gelungen. Die Ergebnisqualität und auch die Kapitalausstattung haben sich verbessert. Während der Umsatz mit rund 142 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (145 Mio. Euro) blieb, stieg der operative Gewinn mit einem EBITDA von 8,6 auf 12,8 Mio. Euro. Im Zuge des fortgesetzten Schuldenabbaus durch die vorzeitige Rückführung der Anleihe 2018/24 und die zur Verfügung gestellten Gesellschaftermittel hat sich die Eigenkapitalquote erhöht.



Die von vielen Experten erwartete Aufhellung des allgemeinen Konsumklimas ist bislang noch nicht eingetreten. „Die Kunden in Deutschland und weiteren Märkten sind weiterhin recht zurückhaltend. In Kombination mit notwendigen Preiserhöhungen im zurückliegenden Geschäftsjahr hat das den Absatz gebremst“, sagte Vorstandssprecher Michael Söhlke bei Vorlage der Zahlen. „In diesem herausfordernden Marktumfeld haben wir dank einer klaren Produkt- und Sortimentsstrategie sowie konsequenter Kostenkontrolle die wesentlichen Finanzkennziffern verbessert.“



Im Herbst 2023 kam eine Neuheit auf den Markt: Underberg Espresso Herbtini wurde zunächst als Limited-Edition in der 20 ml-Portionsflasche gelauncht. Angesichts der guten Verkaufszahlen und des positiven Feedbacks von den Kunden, dem Handel sowie der Gastronomie entschieden die Verantwortlichen Anfang 2024, den After-Dinner-Fusion-Drink als reguläres zweites Produkt in Deutschland und auch in den Nachbarländern anzubieten. Unter dem Strich wächst Underberg und verzeichnet im Ausland sogar ein Absatzplus von 7,3%.



Ein wesentlicher Teil der verbesserten Produkt- und Sortimentsstrategie ist die Optimierung des Portfolios an Distributionsmarken. So hat die Underberg Gruppe die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der nordischen ANORA Group ausgebaut. Die Diversa Spezialitäten GmbH, die zur Semper idem Underberg AG gehört, vertreibt neben Koskenkorva Vodka fortan auch die erfolgreichen Aquavit-Marken der Gruppe in Deutschland. LINIE Aquavit und Malteserkreuz Aquavit kommen zusammen auf einen Marktanteil von rund 70%. „Die engere Partnerschaft passt perfekt in unsere Strategie beim Third-Party-Geschäft“, erklärte Vorstandsmitglied und CCO Thomas Mempel. „Wir konzentrieren uns zunehmend auf starke Partner, um sowohl den Wünschen der Gastronomie und des Handels als auch denen der Brand Owner bestens zu entsprechen.“



Stärken

- Starke Marken, positiver Track Record am Kapitalmarkt

- relativ stabile Geschäftsentwicklung in einem Markt, der aktuell von einer Zurückhaltung der Konsumenten geprägt ist

- Konzentration auf Kernmarken, Reduzierung des Handelsmarkengeschäfts

- Verbesserung des Rohertrages und der Rohertragsmarge seit 2020/21

- Reduktion der Verschuldung durch vorzeitige Rückführung der fälligen Anleihe 2018/24



Schwächen

- komplexe und intransparente Struktur, Zahlen der Underberg KG stehen nicht zur Verfügung

- bondspezifische Kennzahlen sind mittelmäßig

- der Kupon ist in Relation zu den Kennzahlen niedrig



Fazit:

Die Semper idem Underberg AG ist ein langjähriger Emittent mit einem positiven Track Record am Anleihemarkt. Die 5,50% Semper idem Underberg-Anleihe 2022/28 ist niedriger verzinst als die neue Anleihe und notiert bei über 105%.



Im Gegensatz zu vielen anderen großen, börsennotierten Spirituosenherstellern blickt Semper idem Underberg auf eine relativ stabile Geschäftsentwicklung, andere Unternehmen spüren eine Zurückhaltung von Konsumenten deutlicher. EBITDA und EBIT konnten im letzten Geschäftsjahr gesteigert werden. Die Konzentration auf die Kernmarken zeigt einen positiven Effekt.



Dennoch sind die bondspezifischen Kennzahlen mittelmäßig. Die Konzernstruktur ist komplex und wenig transparent. Anleiheemittenten mit ähnlichen Kennzahlen aber weniger bekannten Marken haben i.d.R. deutlich höhere Kupons.



Aber es gibt eine hohe Nachfrage von Investoren nach Anleihen von Unternehmen mit verständlichem Geschäftsmodell und bekannten Marken. Gerade mit Blick auf die Semper idem Underberg-Anleihe 2022/28 dürfte die neue Anleihe 2024/30 Potenzial haben. Vieles spricht daher für einen Erfolg der neuen Anleihe.



Semper idem Underberg - Geschäftsentwicklung

2024 2023 2022 Umsatz 141.962 145.185 140.973 EBITDA 12.830 8.573 11.954 EBIT 9.225 4.981 8.782 Konzernjahresüberschuss 3.143 -3.354 2.085 Eigenkapitalquote 30,4% 24,6% 27,2% EBIT Zinsdeckungsgrad 1,6x 1,6x 1,7x Net Debt/bereinigtes EBITDA 4,5x 6,0x 4,7x

Quelle: Unternehmensangaben, Quelle in TEuro, Geschäftsjahr zum 31.03.,

Umsatz brutto (abzügl. Branntweinsteuer), Zinsdeckungsgrad auf Basis des bereinigten EBIT.





