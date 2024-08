Anleihen machen wieder Spaß, weil man wieder positive Erträge erwirt­schaften kann.



In diesem Jahr haben wir nicht nur attraktive Renditen erzielt, sondern die Gesamt­erträge haben auch endlich von Kurs­ge­winnen profitiert.



Wir sind sehr zuver­sichtlich, in den kom­menden Quartalen attraktive, risikoadjustierte Erträge erwirt­schaften zu können.



Wir haben eine bemerkenswerte Rallye erlebt. Solche Rallyes können sehr unvorhersehbar sein. Und wenn man zu lange wartet, riskiert man ein Fallen der Zinsen auf Bargeld, ohne dass man sich vorher die Erträge gesichert hat.



Zum jüngsten Marktgeschehen:



Der globale Markt ist derzeit in Bewegung. Bemerkenswert sind die enormen Divergenzen innerhalb der qualitativ hochwertigen Anleihemärkte. Einige Zentralbanken haben die Zinsen bereits gesenkt. Andere, wie etwa Japan, haben jetzt mit Inflation zu kämpfen. Ein Auseinanderdriften der Märkte ist die Folge und das geht einher mit Übertreibungen und technischen Abschwüngen.



Zur Duration:



In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass die Duration ihrer Rolle als diversifizierendes Element in einem Multi-Asset-Portfolio gerecht geworden ist. Einfacher ausgedrückt: Als Aktien stark gefallen sind, sind die Anleihekurse gestiegen.



Wir sind der Meinung, dass es nach der jüngsten Rallye taktisch sinnvoll ist, neue Durationen defensiver zu positionieren.



Zum allgemeinen Investmentansatz:



Länder wie Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada und die qualitativ hochwertigeren Schwellenländer, die in letzter Zeit schwächer abgeschnitten haben, eignen sich alle sehr gut als Diversifikatoren gegenüber den USA.



Unser allgemeiner Investmentansatz lautet jetzt: Flexibel und liquide bleiben, auf Qualität setzen, diversifizieren. Das gesamte globale Chancenportfolio nutzen. Und dann heißt es abwarten, bis sich die Volatilität, die wir jüngst erlebt haben, erneut zeigt. Um dann noch taktischer und zielgerichteter in risikoreichere Marktsegmente zu investieren.



Foto: Daniel Ivascyn © PIMCO