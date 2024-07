Aroundtown hat die erfolg­reiche Emission einer 5-jährigen unbesicherten Anleihe im Volumen von 650 Mio. Euro bekannt gegeben. Mit dieser ersten unbe­sicherten Anleihe seit mehr als zwei Jahren und nach der jüngsten erfolgreichen Anleihe­emission ihrer Tochter­gesellschaft Grand City Properties S.A. (GCP ) hat die Gruppe ihr breites Spektrum an Finanzierungsquellen zusätzlich zu Veräußerungen und besicherten Schulden weiter diversifiziert.



Die neue Anleihe der Serie 40 hat einen Nennwert von 650 Mio. Euro, einen Kupon von 4,80% und eine Laufzeit von 5 Jahren mit Fälligkeit im dritten Quartal 2029. Die Emission stieß auf eine sehr starke Nachfrage seitens hochkarätiger Investoren, die ein beträchtliches Volumen von ca. 4,5 Mrd. Euro aufwiesen, so dass die Emission siebenmal überzeichnet war. Es wird erwartet, dass die Anleihe von S&P mit BBB+ bewertet wird.



Parallel dazu führt das Unternehmen ein Schulden­management durch und plant, die Erlöse aus der Emission zur Rückzahlung kurzfristiger Schulden zu verwenden, um sein Schuldenprofil proaktiv zu steuern. Das Schulden­management wurde am 8. Juli gestartet, wird voraussichtlich am 15. Juli auslaufen und zielt auf Anleihen mit kurzfristigen Fälligkeiten im Wert von über 1,8 Mrd. Euro im Rahmen eines Tenderverfahrens ab. Mit dieser Transaktion will das Unternehmen sein Fälligkeitsprofil verlängern, seine Bilanz stärken und den Schuldenabbau unterstützen.



Gemeinsam mit GCP emittiert die Gruppe Anleihen im Wert von 1,15 Mrd. Euro, die auf großes Interesse bei den Investoren stoßen und ihre Strategie des proaktiven Schuldenmanagements unterstützen.



Aroundtown SA (Symbol: AT1) ist das größte börsennotierte und am besten bewertete (BBB+ von S&P) deutsche Unternehmen für Gewerbeimmobilien. Aroundtown investiert in ertragsstarke Qualitätsimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial in zentralen Lagen europäischer Spitzenstädte, hauptsächlich in Deutschland/NL. Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) unter der Nummer B217868 eingetragen ist. Der eingetragene Firmensitz befindet sich in 37, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.



