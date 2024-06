Die 8,00% Anleihe „Solar­Invest 2023/2028“ (WKN A35140, ISIN DE000A351405) der ASG SolarInvest GmbH, einer 100%igen Tochter­gesell­schaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, wurde heute wie geplant in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wert­papier­börse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen. Erfolgreich platziert wurde bereits ein Volumen von 6,102 Mio. Euro. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können das Wertpapier weiterhin über die Webseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) bis zu einem Maximalvolumen von 10 Mio. Euro zeichnen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.



Thomas Benz, Geschäftsführer der ASG SolarInvest GmbH: „Unser Dank gilt allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit dem aktuellen Platzierungsergebnis sind wir durchaus zufrieden, da wir mit den zufließenden Mitteln unsere geplanten Freiflächen-Photovoltaik-Projektentwicklungen zwischenfinanzieren und somit unsere Wachstumsstrategie konsequent umsetzen können. Dazu beitragen werden auch die von uns gehaltenen Projektrechte im Wert von derzeit rund 33 Mio. Euro.“



Eckdaten der SolarInvest-Anleihe 2023/2028

Emittentin ASG SolarInvest GmbH Kupon 8,00% p.a. Zeichnungsfrist 27.10.2023 bis 26.10.2024 Valuta 15.12.2023 Laufzeit 15.12.2028 Emissionsvolumen bis zu 10 Mio. Euro Platziertes Volumen 6,102 MIo. Euro ISIN / WKN DE000A351405 / A35140 Listing Open Market Financial Advisors bestin.capital, Lewisfield Deutschland Internet www.asg-versum.de/anleihe



Foto: © pixabay