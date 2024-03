Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustainable Development Bond, mit einem erwarteten Volumen von 1 Mrd. USD und einer Laufzeit von 10 Jahren.



Die Asian Infrastructure Investment Bank wird mit Aaa, AAA und AAA gerated – alle mit stabilem Ausblick. Erwartet wird ein Spread von ca. 63 Basispunkten gegenüber SOFR Mid Swap. Die Anleihe (ISIN US04522KAM80) hat eine Stückelung von 1.000 USD. Die Anleihe wird bei professionellen Investoren und Privatanlegern platziert. Der Global Sustainable Development Bond wird am Main Market der London Stock Exchange gelistet.



Die Transaktion begleiten Bank of America (BofA), Citi und Nomura als Joint Lead Managers. Der Global Sustainable Development Bond wird heute platziert.



Die AIIB verfolgt das Ziel, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in Asien zu fördern, indem in Infrastruktur und andere produktive Sektoren investiert wird. Die Erlöse aus dem Verkauf der Anleihen fließen in die ordentlichen Ressourcen der AIIB und unterstützen deren Mandat, das auch die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards beinhaltet.



Foto: © pixabay