|
29.10.2025 11:42:40
AUKTION/Leicht höhere Nachfrage bei zehnjährigen Bundesanleihen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine etwas höhere Nachfrage ein. Die Durchschnittsrendite reduzierte sich auf 2,62 Prozent, nach 2,72 Prozent bei der vorherigen Auktion.
Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. Oktober:
===
Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2035
Volumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,543 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,378 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,3 (1,2)
Durchschnittsrend. 2,62% (2,72%)
Wertsterllung 31. Oktober 2025
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2025 06:43 ET (10:43 GMT)
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.