AXA Invest­ment Managers (AXA IM) hat die Neu­einstellung von Özlem Celik als Senior Sales Manager bekannt gegeben. Als Teil des Core Sales Teams betreut Celik seit dem 1. Oktober 2024 von Frankfurt aus vorwiegend Kunden aus dem Wholesale-Segment, darunter Banken, Ver­mögens­verwalter, Family Offices sowie Spar­kassen und Volks­banken. Der Core-Bereich bei AXA-IM vereint die Anlage­klassen Fixed Income, Aktien, Multi-Asset-Platt­formen sowie ETFs. Celik berichtet an Andreas Hecker, Head of Client Group Core Deutschland und Österreich, der ebenfalls in der Frankfurter Nieder­lassung ansässig ist.



Celik verfügt über langjährige und vielseitige Erfahrung im Banken- und Finanzsektor und kommt von UBS Asset Management, wo sie über sechs Jahre als Client Relationship Managerin tätig war. Zuvor war sie Filialleiterin sowohl bei der Santander Bank als auch später bei der Targobank. Ihre Karriere begann Celik bei der Sparkasse Frankfurt.



Andreas Hecker, Head of Client Group Core: „Wir heißen Özlem Celik herzlich bei uns im Team willkommen. Mit ihrer beeindruckenden Kombination aus Fachwissen und Erfahrung wird sie uns dabei helfen, sowohl den Wholesale- als auch den institutionellen Vertrieb weiter voranzubringen und dabei den sich stets wandelnden Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen.“



Foto: Özlem Celik © AXA IM