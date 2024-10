Der Asset Manager BANTLEON ver­stärkt den Bereich Anleihen­mana­gement und hat dafür Peter Vrbovsky als Analyst Unte­rnehmens­anleihen eingestellt.



Peter Vrbovsky ist bei BANTLEON für die quantitative und qualitative Analyse von Emittenten inter­nationaler Unter­nehmens­anleihen verant­wortlich. Dazu gehört auch die Analyse möglicher Auswirkungen von ESG-Faktoren auf das Kredit­profil von Unternehmen. Zudem wird er Analysen zu Kreditrisiken erstellen, die zur Erfüllung der Anforderungen der CRA-Verordnung an Versicherungsunternehmen notwendig sind. Peter Vrbovsky hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Credit-Research-nahen Positionen. Zuletzt arbeitete er im Bereich Capital Markets Origination bei HSBC in London und war zuvor im Bereich Corporate Sector Advisory bei der Natwest Group.



»Mit Peter Vrbovsky haben wir einen international sehr erfahrenen Kollegen gewonnen, der über ein breites Know-how in der Analyse von Kreditrisiken sowohl im Investment-Grade- als auch im High-Yield-Segment verfügt«, erklärt Stephan Kuhnke, Leiter Anlagemanagement. »Unternehmensanleihen bieten auf dem aktuellen Niveau auskömmliche Renditen und sind damit wieder eine echte Alternative zu den Aktienmärkten. Eine aktive Analyse und Bewirtschaftung der Kreditrisiken sind allerdings unerlässlich, weshalb wir unser Team in diesem Bereich weiter ausbauen.«



Über BANTLEON

BANTLEON ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes und regelbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen sowie Anbieter erstklassiger Master-KVG-Dienstleistungen. Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten. Mit rund 150 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz verwaltet BANTLEON 25 Mrd. Euro in Publikums- und Spezialfonds (AuM). Das insgesamt betreute Vermögen (AuA) beträgt rund 41 Mrd. Euro. Zu unseren Kunden zählen Versicherungen, Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien. (Stand: 11. Oktober 2024)



Foto: Peter Vrbovsky © BANTLEON