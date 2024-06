Barry Callebaut hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 700 Mio. Euro begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 4,00% p.a., eine Stückelung von 100.000 Euro und eine Laufzeit bis 14.06.2029. Das Listing erfolgt an der SIX (ISIN BE6352800765).



„Wir freuen uns über das große Interesse von Investoren, das es uns ermöglicht hat, eine attraktive langfristige Finanzierung zu sichern. Barry Callebaut verfügt zwar über eine solide Bilanz, doch die Emission verschafft uns angesichts des volatilen Marktumfelds für Kakao eine größere finanzielle Flexibilität.“, sagt Peter Vanneste, CFO der Barry Callebaut Gruppe.



BNP Paribas fungierte als Global Coordinator und Bookrunner, während ING, J.P. Morgan, Rabobank und Société Générale als Joint Lead Manager und aktive Bookrunner fungierten.



Mit einem Umsatz von rund 8,5 Mrd. CHF im Geschäftsjahr 2022/23 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut Gruppe der weltweit führende Hersteller von Schokolade und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakaobohnen bis hin zur Herstellung feinster Schokoladen, einschließlich Schokoladenfüllungen, Dekorationen und Compounds. Die Gruppe betreibt weltweit 66 Produktionsstätten und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von mehr als 13.000 Personen.



Foto: © Barry Callebaut