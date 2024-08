Zwei Wochen nach der Ankün­digung hat die Berlin Hyp als erste Bank einen digitalen Hypo­theken­pfandbrief auf Basis des Gesetzes über elektro­nische Wert­papiere und unter Verwendung von Blockchain-Techno­logie emittiert.



Das Krypto­wert­papier mit einem Volumen von 100 Mio. Euro trägt einen Kupon von 2,75% und hat eine Laufzeit von drei Jahren.



Die Rendite bei Reoffer betrug 2,783% und der Spread Mid Swap + 15 Basispunkte. Das Rating der Anleihe von Moody’s wird mit Aaa erwartet. Die Abwicklung erfolgt über die private Blockchain der SWIAT GmbH. SWIAT ist ein in Frankfurt/Main ansässiges Softwareentwicklungsunternehmen für Finanzmarktinfrastruktur, zu dessen Gesellschafterinnen die beiden von der Berlin Hyp mandatierten Lead Manager DekaBank und LBBW gehören. Das Settlement wird am 6. August 2024 erfolgen.



„Wir freuen uns sehr über die Emission unseres ersten Blockchain Pfandbriefs“, sagt Teresa Dreo-Tempsch, die im Vorstand der Berlin Hyp das Kapitalmarktgeschäft verantwortet. „Mit der heutigen Emission haben wir gezeigt, dass auch die Emission von gedeckten Anleihen im digitalen Format unter dem Rechtsrahmen des eWpG möglich ist. Aus unserer Sicht ist das ein weiterer, früher Meilenstein in der Entwicklung des Markts für tokenisierte Wertpapiere – eine Entwicklung, bei der wir auch in Zukunft einen aktiven Part einnehmen wollen.“



Bereits vor Ankündigung der Transaktion am 22. Juli 2024 konnte das Bankhaus Metzler als wichtiger Ankerinvestor gewonnen werden. Die DekaBank fungiert im Rahmen der Transaktion als Kryptowertpapierregisterführer. Sowohl DekaBank als auch LBBW sind für die Investoren in Form einer Sammeleintragung als Inhaber des Pfandbriefs eingetragen. Bei der rechtlichen Beratung vertraute die Berlin Hyp auf die Expertise von White & Case LLP. DekaBank und LBBW werden ferner als Market Maker im Sekundärmarkt für Liquidität sorgen und die OTC-Handelbarkeit des Blockchain Pfandbriefs während seiner Laufzeit sicherstellen.



Die Berlin Hyp hatte bewusst einen langen zeitlichen Abstand zwischen Ankündigung der Anleihe und Buchöffnung gewählt, um einen intensiven Austausch mit Investoren und weiteren Marktakteuren gewährleisten zu können. Ein Fokus wurde dabei auf die deutschen Sparkassen gelegt, um den Knowledge-Transfer innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe voranzutreiben.



Wesentliche im Emissionsprozess gesammelte Erfahrungen hat die Berlin Hyp zudem in einem Lessons-learnt-Dokument zusammengefasst, das sie auf ihrer Produkt-Website bereithält.



