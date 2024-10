CA Immo hat einen 350 Mio. Euro nicht nach­rangigen un­be­sicher­ten Green Bond mit einer Laufzeit von fünf­einhalb Jahren und einem jähr­lichen Kupon von 4,25% begeben. Die Emission war beinahe 5-fach über­zeichnet mit einer starken Nachfrage von rund 150 Investoren.



Die Zulassung der Schuld­ver­schreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moody’s Ratings bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa3.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für die Refinanzierung des ausstehenden Green Bonds in Höhe von 350 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2025 zu verwenden. Der erwartete Nettoerlös wird zur Finanzierung oder Refinanzierung eines Portfolios geeigneter Projekte gemäß der Definition im Green Financing Framework vom April 2024 verwendet.



Gleichzeitig hat die Gesellschaft beschlossen, die Inhaber seiner ausstehenden grünen Anleihe 2025 (350 Mio. Euro, 1,00%) einzuladen, dem Unternehmen anzubieten, bis zu 75 Mio. Euro der ausstehenden Anleihe gegen Barzahlung zurückzukaufen.



Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: „Angesichts der in den letzten Wochen deutlich verbesserten Marktbedingungen für unbesicherte Finanzierungen konnten wir aus einer Position der Stärke agieren. Diese erfolgreiche Transaktion belegt einmal mehr den starken Marktzugang der CA Immo für unbesicherte grüne Finanzierungen. Der neue Green Bond dient der Refinanzierung des ausstehenden Green Bonds mit Fälligkeit im Oktober 2025 und stärkt damit das Finanzprofil zusätzlich. Eine solide Bilanz mit einem gut gemanagten Fälligkeitsprofil bildet zudem die Grundlage für weiteres organisches Wachstum, wie zuletzt auch der Baubeginn des nach strengen Nachhaltigkeitskriterien entwickelten Prime-Office-Projekts Anna-Lindh-Haus am Berliner Hauptbahnhof gezeigt hat.“



Die Transaktion wurde von J.P. Morgan sowie Crédit Agricole CIB als Joint Global Coordinators begleitet. Deutsche Bank, Natixis und Raiffeisen Bank International agierten neben J.P. Morgan und Crédit Agricole CIB als Joint Bookrunner. Crédit Agricole CIB agierte als Sole Green Structurer. Sustainalytics hat die Second Party Opinion für das Green Financing Framework bereitgestellt.



Über CA Immo:

CA Immo ist ein auf moderne Büroimmobilien spezialisierter Investor, Manager und Entwickler in den Metropol-Städten Deutschlands, Österreichs und Zentraleuropas. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Gewerbeimmobilien ab und verfügt über ein hohes Maß an eigener Baukompetenz. Die 1987 gegründete CA Immo ist im ATX der Wiener Börse gelistet und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 5,1 Mrd. € in Deutschland, Österreich und CEE.



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

Foto: © CA Immo