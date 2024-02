CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale) hat BofA Securities, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und Natixis als gemeinsame Joint Lead Managers für die Emission eines neuen EUR Social Benchmark Bond mit einer Laufzeit von über 3 Jahren mandatiert.



CADES wird von Moody´s mit Aa2, von S&P mit AA und von DBRS mit AA (high) gerated.



Der Social benchmark Bond soll eine Laufzeit bis 24.09.2027 haben und in Abhängigkeit von den Marktbedingungen kurzfristig platziert werden. Details zur Verzinsung sind noch nicht bekannt.



Die Aufgabe der CADES besteht in der Tilgung der französischen Sozialschuld durch Schaffung einer ausgeglichenen Finanzstruktur, wobei sie sich insbesondere auf das Steueraufkommen stützt. Die CADES ist eine Institution, welche die von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt gebotenen Garantien (z.B. Ausschluss von Zahlungsunfähigkeit) mit einer Organisationsform und Transparenz verknüpft, die der klassischer Finanzinstitute so nahe wie möglich kommen.



