Am Mittwoch, dem 5. Juni, schloss die CCF Group ihre erste Emission von Additional Tier 1 (AT1) nach der Über­nahme des Privat­kunden­geschäfts der HSBC in Frankreich erfolgreich ab.



Die Gruppe emittierte AT1 in Höhe von 225 Mio. Euro und stärkte damit ihre sehr starke Kapital­position. Infolge­dessen liegt die Proforma-Gesamt­kapital­quote der Gruppe nun bei über 20%. Gleich­zeitig hat die Gruppe ein Übernahme­angebot für die bestehenden AT1-Instrumente in Höhe von 100 Mio. Euro, die 2019 ausgegeben werden, unterbreitet.



Vor der Ankündigung der Transaktion am 3. Juni führte die Gruppe eine umfangr­eiche Investoren-Roadshow durch und ebnete damit den Weg für diesen erfolgreichen Wiedereintritt in den Markt.



Nach der überwältigend positiven Resonanz hochwertiger Investoren wurde die Transaktion mit einem Kupon von 9,50% aufgelegt. Das Orderbuch erreichte einen Höchststand von fast 500 Mio. Euro (eine 2,2-fache Überzeichnung), so dass der Preis auf einen Kupon von 9,25% angehoben werden konnte.



„Diese erfolgreiche Emission ist für uns ein wichtiger Meilenstein, der die Solidität der Bank unter Beweis stellt und das breite Vertrauen unserer Anleger widerspiegelt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Transaktion, sowohl was den Umfang als auch die Beteiligung der Investoren betrifft. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Investoren für ihr Vertrauen", sagte Niccolo Ubertalli, CEO der CCF Gruppe.



Die Anleihen wurden an 54 Anleger verteilt, darunter Vermögens­verwalter (61%), Hedgefonds (21%) und Privatbanken (18%). Die Investoren­basis war geografisch breit gefächert, mit einer bedeutenden Beteiligung aus dem Vereinigten Königreich (53%), Frankreich (17%), Südeuropa (13%), Skandinavien (6%) und den USA (5%).



Mit dieser ersten Emission hat die CCF Gruppe ihre Investoren­basis erheblich vergrößert und diversifiziert und damit den Grundstein für ihre künftigen Kapitalmarktemissionen gelegt.



Über die CCF-Gruppe

Die CCF Gruppe ist eine jahrhundertealte französische Bankengruppe, die sich aus dem Privatkunden­geschäft und spezialisierten Finanzierungs­aktivitäten zusammensetzt und deren Aufgabe es ist, ihre Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte zu unterstützen. Die CCF Gruppe ist von ihrer Rolle als Arbeitgeber und Bankier in der Gesellschaft überzeugt und hat sich in drei Bereichen stark engagiert: Qualität des Arbeitslebens, Vielfalt und Integration sowie Umwelt. Die CCF-Gruppe profitiert auch von einer starken Unternehmensführung mit einem Verwaltungsrat und einem Managementausschuss, die sich aus erfahrenen Mitgliedern zusammensetzen. Das Privatkunden­geschäft wird unter der Marke CCF betrieben, die über ein Netz von Filialen in ganz Frankreich verfügt. Die spezialisierten Finanzierungs­aktivitäten konzentrieren sich auf die Kreditvergabe an Privatpersonen und die Spezialfinanzierung von Unternehmen.



