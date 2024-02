Cibus Nordic Real Estate AB hat im Rahmen ihres MTN-Programms der Emittentin unbesicherte grüne Anleihen im Volumen von 50 Mio. Euro begeben. Der Green Bond hat eine Laufzeit von 3 Jahren und einen variablen Zinssatz (3 Monats-Euribor plus 400 Basispunkte). Der Green Bond hat eine Laufzeit bis 1. Februar 2027. Cibus beabsichtigt, die Notierung der neuen vorrangigen unbesicherten grünen Schuldverschreibungen auf der Liste der nachhaltigen Anleihen der Nasdaq Stockholm zu beantragen.



Dies ist die erste Emission von Cibus seit November 2022 und die erste unter dem im Juli 2023 veröffentlichten Rahmen für grüne Finanzierungen.



Die Erlöse können zur Refinanzierung ausstehender Schulden verwendet werden, was das Refinanzierungsrisiko verringert, die Flexibilität zur Optimierung der Bilanz erhöht und die Bereitschaft zur Nutzung potenzieller Investitionsmöglichkeiten erhöht.



„Als neu ernannter CEO bin ich sehr stolz auf die erfolgreiche Emission unserer neuen Anleihen, die unter Berücksichtigung der Laufzeit die niedrigste Marge aller Zeiten für Cibus aufweist. Die Emission wurde durch ein beträchtliches Investoreninteresse ausgelöst, und das starke und anhaltende Interesse nordischer Institutionen führte zu einer mehr als zweifachen Überzeichnung gegenüber der Erstemission", sagt Christian Fredrixon, CEO.



Die Nordea Bank Abp fungierte als alleiniger Bookrunner bei der Emission der neuen vorrangigen unbesicherten grünen Schuldverschreibungen.



Cibus ist eine an der Nasdaq Stockholm Mid Cap notierte Immobiliengesellschaft (ISIN SE0010832204, WKN A2JE9Q). Die Geschäftsidee des Unternehmens besteht darin, hochwertige Immobilien in den nordischen Ländern zu erwerben, zu entwickeln und zu verwalten, wobei Ketten von Geschäften des täglichen Bedarfs als Ankermieter auftreten. Das Unternehmen besitzt derzeit etwa 450 Immobilien in den nordischen Ländern. Die Hauptmieter sind Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl und S Group.



Logo: © Cibus