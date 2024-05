Die CPI PROPERTY GROUP (CPIPG), ein führender euro­päischer Bestand­halter von Gewerbe­immobilien, hat eine fünf­jährige unbe­sicherte grüne Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro platziert.



Das Oderbuch des neuen Green Bond umfasste 3 Mrd. Euro, was die stärkste Reaktion auf eine Anleihe­emission von CPIPG darstellt. Mit einem sechsfach überzeichneten Orderbuch war CPIPG in der Lage, die Kosten von der anfänglichen Prognose bis zur Preisfindung erheblich zu senken. Der Kupon wurde auf 7,00% p.a. festgesetzt, der Emissionspreis betrug 95,04%. Dies liegt über den historischen Fremdkapitalkosten von CPIPG. Dennoch hat CPIPG die grünen Anleihen begeben, um die Liquidität zu erhöhen und den Marktzugang zu demonstrieren, um die Kreditwürdigkeit und die Kapitalstruktur der Gruppe zu unterstützen.



„Die Ereignisse der letzten Jahre haben den Anlegern viele Gelegenheiten geboten, CPIPG zu testen, zu prüfen und kennenzulernen“, sagt CEO David Greenbaum. „Wir sind dankbar für die Unterstützung und konzentrieren uns weiterhin darauf, für alle Interessengruppen etwas zu leisten.



Barclays, Goldman Sachs, Santander, Société Générale, Erste Group, SMBC, Raiffeisen Bank International und UniCredit fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner.



CPIPG wird den Nettoerlös für die Rückzahlung der Überbrückungskredite im Zusammenhang mit den Akquisitionen von IMMOFINANZ und S IMMO verwenden. Diese Verwendung der Erlöse erfüllt die Kriterien für grüne Anleihen gemäß dem CPIPG-Rahmen für Nachhaltigkeitsfinanzierung. Insbesondere verfügen sowohl die IMMOFINANZ als auch die S IMMO über eine große Anzahl von grün-zertifizierten Gebäuden, die nun Teil der Gruppe sind.



Die grünen Anleihen sind am Main Market der Irish Stock Exchange plc (Euronext Dublin) notiert (ISIN XS2815976126, WKN A3LYBH). Die grünen Anleihen, die im Rahmen des Euro-Medium-Term-Note-Programms des Unternehmens ausgegeben werden, werden von Moody's mit Baa3 und von Standard & Poor's mit BBB- bewertet.



Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen für die grünen Anleihen sowie der Rahmen für die Nachhaltigkeitsfinanzierung der Gruppe sind auf der Website des Unternehmens (www.cpipg.com) verfügbar.



