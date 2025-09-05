05.09.2025 08:48:38

Deutsche Anleihen: Erneut Kursgewinne - US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben auch am Freitag leicht zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann am Morgen 0,06 Prozent auf 129,63 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,71 Prozent.

Der Fokus liegt auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt. Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen. Am Markt wird im Moment fest mit einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Konjunkturdaten aus Deutschland sorgten unterdessen am Morgen eher für Ernüchterung. Industriebetriebe in Deutschland haben im Juli überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Monatsvergleich gingen die Bestellungen um 2,9 Prozent zurück. Analysten wurden von der Schwäche überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang den Angaben zufolge aber höher als im Vormonat./jha/stk

