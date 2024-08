FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Schwache US-Konjunkturdaten bestärkten Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank Fed. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,22 Prozent auf 134,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,22 Prozent.

Schwache Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten aus den USA hatten bereits am Vortag die Anleihemärkte gestützt. Die Erwartungen an Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank wurden gestützt. "Das Bondmarktumfeld bleibt konstruktiv, da die US-Makrodaten nachgeben, die Zentralbankspekulationen zunehmen und der Risikoappetit nachlässt", kommentierten Anleiheexperten der Commerzbank. "Der US-Arbeitsmarktbericht wird einer ereignisreichen Woche den letzten Schliff geben." Die US-Regierung wird um 14.30 Uhr ihren monatlichen Bericht veröffentlichen.

Am Vormittag wurden Industriedaten aus Ländern der Eurozone veröffentlicht. Die Industrieproduktion in Frankreich ist im Juni weniger gestiegen als erwartet. In Italien legte die Produktion unerwartet zu./jsl/jkr/jha/