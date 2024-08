FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,26 Prozent auf 133,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,28 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Zuletzt waren US-Konjunkturdaten besser als erwartet ausgefallen. In der größten Volkswirtschaft der Welt hat sich die Stimmung der Verbraucher im August erneut aufgehellt. Der Indikator für die Konsumlaune des Marktforschungsinstitut Conference Board stieg den zweiten Monat in Folge und ist überraschend hoch ausgefallen, was die Risikofreude der Anleger stärkte und die Nachfrage nach Festverzinslichen bremste.

An den Finanzmärkten ist das Interesse derzeit verstärkt auf Wirtschaftsdaten gerichtet. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt klare Hinweise auf eine erste Zinssitzung seit der großen Inflationswelle im September geliefert, die Abfolge und die Höhe der Zinsschritte aber von künftigen Konjunkturdaten abhängig gemacht. Bis zur Zinsentscheidung der Fed Mitte September stehen nach Einschätzung von Experten der Dekabank vor allem die Veröffentlichung der ISM-Indizes zur Stimmung der Einkaufsmanager und der US-Arbeitsmarktbericht für August im Mittelpunkt des Interesses./jkr/he