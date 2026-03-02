02.03.2026 10:05:44

Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Eskalation des Iran-Konflikts und deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten haben den Kursen deutscher Staatsanleihen keinen Auftrieb verliehen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Montagmorgen um 0,13 Prozent auf 130,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,65 Prozent. Auch bei den Anleihen der übrigen Länder aus der Eurozone gaben die Kurse zumeist nach, während es für die Renditen etwas nach oben ging.

Der Iran-Konflikt konnte damit die Anleger nicht verstärkt in Bundesanleihen locken, die als vergleichsweise sicher gelten. Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes Ajatollah Ali Chamenei getötet. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ein, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels.

"Der Angriff von Israel und den USA auf den Iran war vielfach erwartet worden", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. "Entsprechend moderat sind die bisherigen Kursreaktionen."/jkr/la/stw

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.

