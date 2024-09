FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag geringfügig um 0,01 Prozent auf 134,15 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,20 Prozent.

Die Auswirkungen der Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed haben sich am deutschen Anleihenmarkt in Grenzen gehalten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte sogar etwas zu. Am Mittwochabend hatte die Fed eine größere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte beschlossen. Die Ausschläge am deutschen Anleihemarkt fielen gering aus, da Notenbankchef Jerome Powell es vermieden hatte, für die Zukunft ein schnelles Senkungstempo zu signalisieren. Die neuen Projektionen deuten für dieses Jahr noch zwei weitere Zinssenkungen in den USA um insgesamt 0,50 Prozentpunkte an.

Die norwegische Notenbank hat unterdessen ihren Leitzins wie erwartet bei 4,5 Prozent belassen. Um 13.00 Uhr wird zudem die Bank of England ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Auch hier wird keine Zinsänderung erwartet. Am Nachmittag könnten dann in den USA noch die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe die Märkte bewegen./jsl/jkr/men