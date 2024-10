FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,19 Prozent auf 133,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,20 Prozent.

In Deutschland gibt es Hinweise auf einen weiter nachlassenden allgemeinen Preisdruck. So sind die Erzeugerpreise im September im Jahresvergleich überraschend deutlich gesunken. Treibende Kraft für den Rückgang bleiben fallende Energiepreise. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Weil sich die allgemeine Teuerung abgeschwächt hat, hatte die Notenbank seit Juni dreimal die Leitzinsen gesenkt. Die Daten bewegten den Markt aber kaum.

Ansonsten fehlte es an klaren Impulsen. Es werden im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte nach Einschätzung der Commerzbank die Konjunkturdaten in der laufenden Woche und Kommentare aus der EZB sein. So stehen am Donnerstag die viel beachteten Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und am Freitag das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland an./jsl/jkr/jha/