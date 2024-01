FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind zu Beginn der neuen Handelswoche gestiegen und haben damit an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Am späten Montagnachmittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,37 Prozent auf 134,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,28 Prozent.

Gestützt wurden sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch die angespannte Lage im Nahen und Mittleren Osten. Der Gaza-Krieg und die mit ihm verbundene Eskalationsgefahr sorgten für eine stärkere Nachfrage nach Anlagen, die als vergleichsweise sicher gelten.

Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed sind vorerst keine wichtigen geldpolitischen Äußerungen zu erwarten. In beiden Zentralbanken ist die übliche Schweigeperiode vor Zinsentscheidungen in Kraft. In dieser Woche trifft die EZB ihre Entscheidung, in der Woche darauf folgt die Federal Reserve. Zudem halten in dieser Woche die Notenbanken Japans, Norwegens und der Türkei Zinssitzungen ab./jkr/jha/