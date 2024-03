FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 132,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 2,38 Prozent. Auch in anderen Euroländern gingen die Kapitalmarktzinsen zum Start etwas zurück.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke an den Finanzmärkten nach München, wo das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima für Deutschland veröffentlicht. Es wird mit einer leichten Stimmungsaufhellung auf niedrigem Niveau gerechnet. In den USA ist der Datenkalender weitgehend leer, es äußern sich aber einige Vertreter aus der Notenbank Federal Reserve./bgf/mis