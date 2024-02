FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 132,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag mit 2,45 Prozent etwas unterhalb des am Vortag markierten Drei-Monats-Hochs von 2,5 Prozent.

Zum Wochenausklang steht in Deutschland das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Aufhellung der Stimmung gerechnet, allerdings auf niedrigem Niveau. Ansonsten wollen sich aus den Notenbanken einige Redner zu Wort melden, darunter die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde . Die Französin wird einem Treffen der Eurogruppe beiwohnen und an der anschließenden Pressekonferenz teilnehmen./bgf/stk