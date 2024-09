FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,10 Prozent auf 135,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,11 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Am Vormittag werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland veröffentlicht. Volkswirte erwarten im September eine leichte Abschwächung nach dem deutlichen Rückgang im Vormonat. Stärker bewegt werden dürften die Finanzmärkte durch die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten. So werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion veröffentlicht.

Die Daten dürften vor allem mit Blick auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bewertet werden. Es ist unklar, ob die Fed die Leitzinsen um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte senken wird. "Die Märkte dürften bis zur morgigen Fed-Entscheidung nervös bleiben", schreibt Rainer Guntermann, Anleiheexperte bei der Commerzbank. "Die US-Einzelhandelsumsätze, die heute gemischt ausfallen dürften, werden nach der gestrigen Erholung des Empire-State-Index wohl nicht den Ausschlag für eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkten geben", schreibt Guntermann in einem Kommentar.

Auch in der Eurozone gab es Signale für Leitzinssenkungen. "Die Zinsen werden weiter sinken", sagte Martins Kazaks, Präsident der lettischen Notenbank. "Wenn wir uns ansehen, was die Finanzmärkte erwarten - und ich habe keinen ernsthaften Grund, ihnen nicht zuzustimmen -, dann werden bis Mitte nächsten Jahres Zinssätze von 2,5 Prozent erwartet." Zu der Frage, ob es im Oktober erneut eine Zinssenkung geben werde, äußerte er sich nicht./jsl/jkr/men