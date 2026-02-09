Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 128,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,84 Prozent.

Die Marktbewegungen hielten sich in Grenzen. Zu Handelsbeginn waren die Kurse noch etwas unter Druck geraten. Ein Grund dafür sind die Gewinne an den europäischen Aktienmärkten, die von positiven Vorgaben der internationalen Börsen profitierten. In Tokio schnellte der Nikkei-225 (Nikkei 225) nach dem deutlichen Wahlsieg der Regierungspartei sogar auf ein Rekordhoch. Die leichten Gewinne gaben die Anleihen im Handelsverlauf wieder ab.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar stärker als erwartet. Damit verbesserte sich der Konjunkturindikator zum dritten Mal in Folge. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben."/jsl/he