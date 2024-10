FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,11 Prozent auf 133,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Deutsche Außenhandelsdaten bewegten die Anleihen kaum. Die Exporte sind im August gestiegen. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Die Importe sind hingegen stärker als erwartet gefallen.

Auch in Frankreich hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Die linken Parteien im Parlament sind am Dienstagabend mit dem Versuch gescheitert, die neue Mitte-Rechts-Regierung im Land zu Fall zu bringen. Ein Misstrauensvotum gegen das Kabinett von Premier Michel Barnier erreichte in der Pariser Nationalversammlung keine Mehrheit. Mit Spannung erwartet wird der Haushaltsplan für 2025, der am Donnerstag vorgestellt wird. Im Kampf gegen die hohe Staatsverschulung werden Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen erwartet./jsl/he