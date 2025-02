Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,05 Prozent auf 132,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,42 Prozent.

Die Ankündigung von US-Importzöllen durch US-Präsident Donald Trump hat sich am Anleihemarkt kaum ausgewirkt. Dieser will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Die Aussagen waren zunächst nicht ganz so ernst genommen worden, da die Märkte von einem Verhandlungsspielraum ausgingen. Die Ankündigungen am Nachmittag von baldigen neuen Zöllen auf Waren aus Mexiko, Kanada und China schreckte auch die Anleger in Europa auf und belastete vor allem die Aktienmärkte. Die Zölle für die drei Länder sollen schon am 4. März in Kraft treten.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus. So sind die Auftragseingänge für langlebige Güter im Januar stärker gestiegen als erwartet. Zuvor waren sie zweimal hintereinander gefallen. Negativ überrascht haben hingegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche deutlich gestiegen sind./jsl/he