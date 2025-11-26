26.11.2025 07:53:38

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,06 Prozent auf 128,99 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

Das technische Bild beim Bund-Future ist aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) weiterhin uneindeutig. Impulse könnten im Tagesverlauf Konjunkturdaten liefern. Vor allem US-Daten seien von Interesse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern dabei einen Eindruck zur Lage am Arbeitsmarkt. Zudem wird der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Diese liefern Hinweise auf die Investitionsneigung der Unternehmen und auf die Ausgabenbereitschaft der Konsumenten in den USA.

Mit schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember zuletzt wieder verstärkt./jha/stk

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.

