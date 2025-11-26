Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,06 Prozent auf 128,99 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

Das technische Bild beim Bund-Future ist aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) weiterhin uneindeutig. Impulse könnten im Tagesverlauf Konjunkturdaten liefern. Vor allem US-Daten seien von Interesse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern dabei einen Eindruck zur Lage am Arbeitsmarkt . Zudem wird der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Diese liefern Hinweise auf die Investitionsneigung der Unternehmen und auf die Ausgabenbereitschaft der Konsumenten in den USA.

Mit schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember zuletzt wieder verstärkt./jha/stk