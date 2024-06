FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 129,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug stabil 2,65 Prozent.

Vor dem Wochenende stehen an den Finanzmärkten Inflationszahlen im Mittelpunkt des Interesses. Im Euroraum werden die Verbraucherpreise für den Monat Mai erwartet. In den USA wird das von der US-Zentralbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. Die Daten sind mitentscheidend für den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Fed.

Die beiden großen Notenbanken dürften aus Sicht von Experten zunächst unterschiedliche Wege beschreiten: Während die EZB bereits an diesem Donnerstag auf eine erste Zinssenkung zusteuert, zeichnet sich eine baldige geldpolitische Lockerung in den USA derzeit nicht ab. Ausschlaggebend ist die hartnäckige Teuerung in den Vereinigten Staaten./bgf/jha/