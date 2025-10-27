27.10.2025 13:25:38

Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite 2,55 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,54 Prozent am Freitag auf 2,55 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 74 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,46 Prozentpunkten. Dem standen 3 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,004 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per saldo Anleihen im Wert von 55,6 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,01 Prozent auf 125,54 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.

